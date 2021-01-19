الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
محمد الصو
وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة نارية عقب إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت إيقاف الشناوي لمدة 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه، بسبب اعتراضه على قرارات محمد سلامة ميدو حكم مواجهة فريقه ضد البنك الأهلي، بالدوري العام.

وطالب بيبو سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، تحذير اللاعبين من الاعتراض على الحكام خلال المواجهات، مهما كانت القرارات لعدم السماح بإيقاف اللاعبين.

وأكد رئيس الأهلي، على أهمية المرحلة المقبلة والتي تشهد مباريات نارية وستكون عنق زجاجة بالنسبة للفريق، وضرورة عبورها بشكل ناجح.

وكان الأهلي سقط في فخ التعادل السلبي أمام البنك الأهلي، بدون أهداف بالمباراة التي أقيمت مساء أول أمس، بالجولة الثامنة من الدوري المصري.


ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، مساء يوم الخميس المقبل على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

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