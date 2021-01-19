رئيس "تعليم البرلمان " يقترح استدعاء رؤساء الجامعات ومحاسبتهم

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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، برنامج وزارته أمام المجلس.



من جانبه، قال النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان نموذجًا للتعاون وشارك في جميع الجلسات التي تناقش مشروعات قوانيين.



وأضاف "هاشم": "انتهينا من 21 قانون خلال الفترة الماضية و30 اتفاقية و202 طلب إحاطة، وكانت الوزارة متعاونة وترد بحلول على كافة المشكلات".



واستطرد هاشم خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن الوزارة لم تعتمد بعض الشهادات من بعض الدول الأجنبية، بعد اكتشاف أن هناك من حصل على دبلوم تجارة واستطاع الحصول على مؤهل كلية الطب من بعض الجامعات الخارجية، ولذلك كان لابد من وقفة حاسمة.



وأشار النائب إلى أنه يقترح بالتنسيق مع الوزير استدعاء رؤساء الجامعات ومحاسبتهم على البرامج التي قدمها كل منهم لتولي رئاسة الجامعة، وماذا عمل منه ونفذ منه.



وقال رئيس تعليم البرلمان، إن كل رئيس جامعة قدم خطة عمل لتولي رئاسة الجامعة تصلح لإصلاح التعليم ولكن لم يتم تنفيذ شيئ منه.



وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، أمس الإثنين، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

