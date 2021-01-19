ريال مدريد سيضم ديفيد ألابا لمدة 4 مواسم

توصل نادي ريال مدريد لاتفاق بشأن التعاقد مع الظهير النمساوي ديفيد ألابا، الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في 30 يونيو المقبل.









قالت صحيفة ماركا: "وافق اللاعب صاحب الـ28 عاماً على عقد يمتد لأربعة مواسم، وراتب يقترب من 11 مليون يورو سنوياً".









وكان بايرن أعلن سحب عرضه لتجديد عقد ألابا، بعد مفاوضات غير مثمرة استمرت لعدة أشهر، لتتنافس العديد من الأندية الأوروبية لضمه.









وبهذا ستنتهي مسيرة ألابا مع الفريق البافاري بعد 10 سنوات، حينما انتقل إليه في 2011 قادماً من هوفنهايم، ليتوج معه بالعديد من الألقاب، بينها الدوري تسع مرات، ودوري الأبطال مرتين، وكأس ألمانيا 6 مرات، والسوبر المحلي ثلاث مرات، والسوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية مرة.