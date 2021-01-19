آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع محمد شريف لتجديد عقده

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات مفاوضات المارد الأحمر مع محمد شريف لتجديد عقده.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي عقد جلسة أمس الاثنين مع وكيل شريف بشأن تجديد عقد اللاعب مع المارد الأحمر.

وأضاف، أن شريف يرغب في البقاء مع المارد الأحمر، ومن المفترض أن يجدد موسمين إضافيين بعد أن أنهى مدير التعاقدات الاتفاق على كافة الأمور مع وكيل اللاعب على أن ينتهي عقده صيف 2024، مؤكدا أن الإعلان عن التجددد سيكون خلال الساعات القادمة. 


ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخميس القادم، في المباراة التي ستجمع بينهما في إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 21 ساعة

مدرب الأهلي السابق يعلق على قرار إيقاف "الشناوي"

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي يحسم مصيره ويحدد فريقه القادم

منذ حوالي 4 ساعات

بمشاركة الأهلي.. موعد إقامة قرعة كأس العالم للأندية

منذ 39 دقيقة

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ يوم

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق قوي من أحمد موسى على واقعة "تورته نادي الجزيرة" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحضر نجمه نفسيًا قبل الظهور أمام المقاولون العرب بالدوري

منذ ساعة و 6 دقيقة

وليد سليمان مهدد بعدم اللحاق بكأس العالم للأندية بسبب الإصابة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 16 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 ص

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

الأهلي يحضر نجمه نفسيًا قبل الظهور أمام المقاولون العرب بالدوري

12:03 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

06:44 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

07:00 ص

بمشاركة الأهلي.. موعد إقامة قرعة كأس العالم للأندية

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»