تطبيق إلكتروني.. كيفية الترخيص بالمدن الجديدة؟

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ابتكرت وزارة الإسكان، تطبيقًا إلكترونيًا، للمنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة، لتوفير الوقت والجهد، ويحقق سهولة تقديم الخدمات بشكل سريع للمواطن والمستثمر.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن التطبيق الإلكتروني للمنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة.



منظومة إلكترونية للتراخيص

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق تطبيق إلكتروني مقترحًا للمنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة.



أهداف منظومة التراخيص

وتستهدف المنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة، الوقت والجهد، ويحقق سهولة تقديم الخدمات بشكل سريع للمواطن والمستثمر، وسهولة استخراج التقارير والإحصاءات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، وزيادة فاعلية وتنوع قنوات التواصل سواء مع المواطن أو المستثمر، مع التأكيد على إصدار التراخيص بشكل إلكتروني طبقا للقواعد والاشتراطات المعمول بها بالهيئة، وذلك بالتعاون مع المكاتب الاستشارية المُعتمدة من نقابة المهندسين لإعداد مستندات الترخيص اللازمة وفقا للضوابط والاشتراطات البنائية.



ويحقق رفع الكفاءة الإنتاجية لمقدمي الخدمات عن طريق الميكنة وتبسيط الاجراءات، وكذا يعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة.



إجراءات الحصول على الترخيص

وتأتي إجراءات الحصول على الترخيص بالمدن الجديدة، ملء النموذج الخاص بالخدمة، تقديم المستندات المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها.



وكذلك سداد رسم الفحص، يتم استكمال المستندات المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها، مع اعتماد الرخصة.



كما يمكنك تسديد الرسوم بالخزينة المختصة، واستلام الرخصة لبدء العمل بها.



شروط الحصول على ترخيص

يتطلب الحصول على ترخيص، وجود مالك الأرض أو وكيل عمل عنه، وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، وأن يكون العقار صادر له ترخيص سابق.



المستندات المطلوبة

١. ضرورة إحضار المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص.



٢. صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه.



٣. تفويض أو توكيل رسمي باسم المالك أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص.



٤. صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسي



٥. إحضار 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.



٦. وثيقة تأمين مرفق بها نسخة الرسومات الانشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية.



٧. تقرير من مهندس إنشائي له خبرة لا تقل عن 15 عاما او مكتب هندسي إنشائي تكون خبرة المسئول عنه مصدر التقرير لا تقل عن 15 عاما.