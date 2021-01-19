تصريح هام من روسيا بشأن لقاحها الثاني ضد كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:57 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن لقاحها الثاني ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 100 بالمئة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، وافقت السلطات الصحية في روسيا، على استخدام لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

 

تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، لليوم الثاني على التوالي الـ29 ألفا، برصد 29258 حالة للعدوى خلال آخر 24 ساعة، مقابل 29018 إصابة أمس الجمعة و29935 إصابة الخميس.

وبحسب غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (7480 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3755 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 15.6% من المرضى الجدد.

 

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 567 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 563 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 28185 مريضا للشفاء.

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