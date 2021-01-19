وفاة عصمت يحيى عميد معهد الباليه ورئيس أكاديمية الفنون الأسبق

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
توفي صباح اليوم العميد الأسبق للمعهد العالي للباليه، والرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون، الدكتور عصمت يحيى، وهو أحد القيادات المهمة بالفرقة القومية للفنون الشعبية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

قام عصمت يحيى بإخراج الكثير من عروض الباليه الكلاسيكي والعالمي، بجانب العديد من المسرحيات والأعمال التلفزيونية والدرامية والسينمائية.

كما أخرج مجموعة من الاحتفالات والمهرجانات الخاصة بالمناسبات القومية بمصر، وترأس وفود مصر في العديد من المؤتمرات والملتقيات والمهرجانات الدولية، وحصل على العديد من الشهادات التقديرية لإنجازاته في مجال الثقافة والفنون والإعلام والرياضة والتنمية.

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