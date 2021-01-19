ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة التاسعة عشر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:31 م
ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش
حسام مجدي
يحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس حتى الآن صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 15 هدفا.

وتنطلق منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 يوم الجمعة المقبل 22 يناير بأول لقاء في الجولة.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي:

1- كريستيانو رونالدو 15 أهداف
2- روميلو لوكاكو 12 أهداف
3- ايموبيلي 12 أهداف
4- زلاتان إبراهيموفيتش 12 أهداف
5- جواو بيديو غلفاو 10 هدف
6- لويس مورييل 10 أهداف
7- أندريا بيلوتي 9 أهداف
8- لاوتارو مارتينيز 9 أهداف
9- مبالا نزولا 9 أهداف
10- لورنزو إنسيني 9 أهداف

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