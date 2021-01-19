بمشاركة الأهلي.. موعد إقامة قرعة كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لخوض نهائيات كأس العالم للأندية، المقرر لها في العاصمة القطرية الدوحة.





ويشارك المارد الأحمر في البطولة الأغلى على المستوى الدولي، بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، في نوفمبر الماضي.





ومن المقرر أن تقام قرعة بطولة كأس العالم للأندية، مساء اليوم بالعاصمة السويسرية زيورخ، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





"موعد إقامة قرعة كأس العالم للأندية"





وتقام القرعة في مدينة زيورخ السويسرية، في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





ورفض الاتحاد الدولي، إجراء أي تعديلات على البطولة بعد انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندى، حيث قرر أن تبدأ البطولة بداية من 4 فبراير بدلًا من 1 من نفس الشهر.



