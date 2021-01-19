عضو بـ"الشيوخ" يتقدم بأول سؤال بسبب منع الصحفيين البرلمانيين من تغطية الجلسات بقرار من الأمين العام السابق

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

وجه الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، سؤال لوزير الدولة المصري لشؤون الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، بشأن قرار غير مسبوق من أمين عام مجلس النواب السابق ترتب عليه منع 80 صحفيا برلمانيا معتمداُ أي ما يمثل ( 80 % ) من دخول المجلس، وأكد حينها أنه اجراء احترازی مؤقت لحين انتهاء الجلسة الافتتاحية.

وتابع الهضيبى في سؤاله، اليوم الثلاثاء،:" أن الصحفيين فوجئوا بهذا القرار، ثم اكتشفوا أنه إجراء دائم، وأدخل الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام طرفًا في تحديد واختيار المحررين البرلمانيين متجاهلًا نقابة الصحفيين وشعبة المحررين البرلمانيين التي هي الجهة الشرعية التي تمثل الصحفيين ويعد ذلك خرقًا للأعراف الصحفية المعمول بها منذ تأسيس البرلمان".

واقترح عضو مجلس الشيوخ، تصويب الوضع وعودة جميع الصحفيين لعملهم داخل المجلس حيث الصحافة البرلمانية جزء أساسي وأصيل من عمل المجلس، علمًا بأن التغطية الإعلامية الجيدة هي منبر المجلس الشرعي والصحيح لبيان دوره انجازاته ودور نوابه وكيفية ممارستهم لدورهم الدستوري والنيابي.

ومن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، برنامج وزارتهما أمام المجلس.

وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، أمس الإثنين، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج مصر تنطلق، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

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