وقف اعمال البناء المخالف بنطاق أحياء العجمي وشرق بالإسكندرية

Advertisements





شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، علي رؤساء الأحياء بضروة التصدي بكل قوه وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد، والمتابعة المستمرة والمرور الدائم لشوارع ومناطق الثغر.



وتنفيذا لتعليمات المحافظ، وأثناء المرور الاجهزة التنفيذية بحي العجمي بمنطقة ابو ثلاث تبين وجود اعمال خرسانية وبناء مخالف عبارة عن صب الدور الثامن بالعقار الكائن بشارع الأهرام متفرع من ابو ثلاث الرئيسي.



وعلي الفور شن الحي برئاسة السيد موسي حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تمكنت الحملة من إزالة الدور الثامن علوي بالكامل وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وفي السياق ذاته، رصد حي شرق برئاسة محارب هيلع رئيس الحي، اعمال بناء مخالف بمنطقة ابيس الثانية بالموقع الكائن خلف مصنع الممتاز بالطريق الدائري، وعلي الفور شن الحي حملة مكبرة تمكنت من ازالة المخالفات عبارة عن صب اعمدة وبناء أسوار وتركيب بوابة تم ازالتهم بالكامل كما تم التحفظ علي البوابة واتخاذ الاجراءات القانوينة تجاه المخالف.