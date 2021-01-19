قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، سبب برودة الطقس الأيام الحالية، مشيرا إلى أن الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد قادمة من مناطق شديدة البرودة سواء أكانت من غرب آسيا، او شرق أوروبا.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، إلى أن البلاد تتعرض لرياح شمالية غربية نشطة، وهى تزيد الشعور ببرودة الطقس على مدار اليوم، موضحا أن هذه الحالة مستمرة اليوم وغدا، وستستقر الأجواء اعتبارا من يوم الخميس.



