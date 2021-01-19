نائب محافظ الإسكندرية تتابع أداء العمل بالمراكز التكنولوجية بأحياء المنتزة أول والجمرك

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن




تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، المراكز التكنولوجية بأحياء المنتزة أول والجمرك، بحضور المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، والأستاذ رجب عبد الرازق النقيدي رئيس حي الجمرك.

جاء ذلك في إطار العمل علي تفعيل الخدمات الالكترونية بكافة الاحياء، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية.

وأكدت عازر أن تفقد المراكز التكنولوجية اليوم يأتي في ضوء متابعة أداء المراكز والوقوف على كافة المشاكل للعمل على حلها بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، وذلك قبل إطلاق "بوابة خدمات المحليات" بها.
نائب محافظ الإسكندرية تتابع أداء العمل بالمراكز التكنولوجية بأحياء المنتزة أول والجمرك
نائب محافظ الإسكندرية تتابع أداء العمل بالمراكز التكنولوجية بأحياء المنتزة أول والجمرك
نائب محافظ الإسكندرية تتابع أداء العمل بالمراكز التكنولوجية بأحياء المنتزة أول والجمرك
نائب محافظ الإسكندرية تتابع أداء العمل بالمراكز التكنولوجية بأحياء المنتزة أول والجمرك

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