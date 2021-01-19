وزيرة البيئة توجه بالمتابعة المستمرة لأعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
قامت لجنة من جهاز تنظيم ادارة المخلفات بتفقد أعمال تطوير البنية التحتية للمنظومة بمحافظة البحيرة، وذلك ضمن الدور التنظيمي والتخطيطي والرقابي للوزارة في تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، والبروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع (المرحلة الأولى ).

جاء ذلك فى إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالمتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات (مدافن ومحطات وسيطة ومصانع ) على مستوى الجمهورية.


وأشارت وزيرة البيئة إلى أن فريق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزراة تفقد موقع مدفن المخلفات الصلبة الذى يتم تنفيذه بمدينة بدر التابعة للمحافظة، ويمتد على مساحة حوالى 60 فدان، لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال به، حيث تم البدء فى تنفيذ المدفن ( خليه واحدة بكافة خدماتها بإجمالي مساحة حوالى 10 فدان )، لتبلغ نسبة التنفيذ حوالى 65 %، ومن المقرر الانتهاء من المدفن فى نهاية شهر مارس القادم، مع إمكانية تنفيذ توسعات به لعدد 4 خلايا أخرى.

وأضافت فؤاد أنه تم زيارة محطة التجميع الوسيطة بدمنهور، والتى تم تسليمها مبدئيا للمحافظة خلال الأسبوع الماضى، من خلال لجنة من وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة ما بها من أعمال ومنها تمهيد الطريق المؤدى للمحطة ورصفه بطول حوالى 300 متر وبعرض حوالى 8 متر.

وتابعت اللجنة أيضا فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بالمنظومة بالمحافظات والأفرع الاقليمية لتدريبهم على طرق تصميم وتنفيذ ومتابعة تنفيذ المدافن وتشغيلها، والذي يتم تنفيذه بمحافظة البحيرة حاليا ضمن برنامج تدريبي متكامل للمحافظات تنفذه الأكاديمية العربية للتكنولوجيا كاستشارى لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات فى مجال مدافن المخلفات الصلبة، حيث افتتح البرنامج أعماله الاسبوع الماضى بتدريب العاملين بجهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات وفرع القاهرة الكبرى، ثم محافظة الشرقية تليها محافظتي البحيرة والفيوم.

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