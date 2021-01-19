خلال استقباله رئيس "الشيوخ.. الجبالي : المرحلة القادمة ستشهد تنسيقاً كاملاً بين مجلسي النواب والشيوخ

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

استقبل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، رافقه كل من المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ والنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، كما حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ.

وقدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، التهنئة باسمه واسم نواب مجلس الشيوخ إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لفوزه برئاسة مجلس النواب، متمنيًا التوفيق والسداد في مهام عمله وفقًا للدستور والقانون، مؤكدًا رغبة مجلس الشيوخ الصادقة في دعم مجلس النواب في أداء تلك الرسالة فى إطار من التعاون والتكامل لإنجاز المهام البرلمانية الموكلة للمجلسين.

من جانبه أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن تقديره واعتزازه بالمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وسعادته بالتهنئة الغالية، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقًا كاملًا بين مجلسي النواب والشيوخ وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى الدستور، على النحو الذي يحقق مصلحة الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، برنامج وزارتهما أمام المجلس.

وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، أمس الإثنين، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج مصر تنطلق، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

أخبار تهمك

تعليق قوي من أحمد موسى على واقعة "تورته نادي الجزيرة" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ أقل من ساعة

وليد سليمان مهدد بعدم اللحاق بكأس العالم للأندية بسبب الإصابة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ يوم

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يحسم مصيره ويحدد فريقه القادم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 15 ساعة

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب الأهلي السابق يعلق على قرار إيقاف "الشناوي"

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يحضر نجمه نفسيًا قبل الظهور أمام المقاولون العرب بالدوري

منذ 39 دقيقة

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 20 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 ص

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

الأهلي يحضر نجمه نفسيًا قبل الظهور أمام المقاولون العرب بالدوري

12:03 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

07:00 ص

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

06:44 م

مدرب الأهلي السابق يعلق على قرار إيقاف "الشناوي"

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»