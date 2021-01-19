اطلاق منصة التجارة والاستثمار لتحفيز الانتعاش الاقتصادي في منطقة الأورومتوسطية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:56 ص
طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات
طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات
الفجر الاقتصادي

أعلن اتحاد منظمات الاعمال اليورومتوسطي"BUSINESSMED "، اليوم الثلاثاء،  أطلاق منصة التجارة والاستثمار" Business Country Desk " وهي اليه لتحفيز الانتعاش الاقتصادي الاقليمي.


وتم اطلاق هذه المنصة في حدث افتراضي ترأسته السيدة  بربرا بلترامي- رئيسة الاتحاد اليوروتوسطي لمنظمات الاعمال، ومشاركة المهندس طارق توفيق  نائب رئيس الاتحاد اليورمتوسطي ونائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية.


وقد تم تقديم المنصة Business Country Desk و هو  أداة رقمية جديدة طورها BUSINESSMED وتهدفا الي تزويد النظام البيئي للأعمال الأورومتوسطية بمنصة من شأنها أن تمنح الدعم التقني والبشري للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في المنطقة الأورومتوسطية.

 

صرحت باربرا بالترامي- رئيسة BUSINESSMED خلال كلمتها الافتتاحية أنها فخورة بتقديم هذه الأداة الجديدة التي ستستمر في وضع ريادة الأعمال والاستثمار في قلب استراتيجية BUSINESSMED وتعتقد أن منصة Business Country Desk (BCD) ستصبح أداة مرجعية قوية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الباحثين عن فرص عمل جديدة  في منطقة البحر الأبيض المتوسط. من خلال هذه الأداة ، ستواصل تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتقوية الروابط الاقتصادية بين الشركات والبلدان الأورومتوسطية.

 

ومن جانبه صرح المهندس طارق توفيق ، نائب رئيس BUSINESSMED ونائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية خلال كلمته قائلاً اننا نحتاج إلى منصة مثل BCD لتحفيز الاقتصاد في المنطقة الأورو-متوسطية. فعلى مدى السنوات الماضية ، كانت الرقمنة أحد الاتجاهات الرئيسية ، لا سيما في الخدمات المالية ؛ وإن الاقتصاد المصري  يتميز بكونه شديد التنوع ، حيث إنه أحد الاقتصادات القليلة في المنطقة التي لا تعتمد كليا على قطاع النفط والغاز. وانه يمكننا أن نبني على منوال   منصات مثل "علي بابا" ، التي دعمت اقتصادات دول مثل الصين ،ويعتبر  مثالًا جيدًا يحتذى به ويستلهم منه. إن مفهوم سلاسل القيمة العالمية على أساس جغرافي بدا في التقلص في معظم القطاعات ".

 

وسيوفر BUSINESSMED من خلال Business Country Desk Platform خدمات رقمية مجانية للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر ثلاث خدمات رئيسية: الشراكات ومكتب مساعدة الأعمال وأداة المطابقة. وستمكن هذه الوظائف الثلاث الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين من الوصول إلى الأسواق المحتملة، والخدمات بطريقة سهلة. وتهدف هذه المنصة إلى أن تصبح أداة مرجعية رقمية لنقل وترسيخ تميز اقتصاد البحر الأبيض المتوسط ​​في السيناريو الإقتصادي العالمي.


المنصة حاليًا في مرحلة الاختبار ، لكن بعض الوظائف متاحة بالفعل للجمهور. يمكن للشركات ومؤسسات دعم الأعمال بالفعل البدء في إعداد حساباتها والبحث عن شركاء محتملين من خلال الرابط: www.bcdesk.eu. مع توافر العديد من مقاطع الفيديو التعليمية لمساعدة الزوار على التنقل عبر الميزات المختلفة للمنصة الانتتفاع بما تقدمه. سيتم الإطلاق الرسمي للمنصة والانتهاء من جميع الخدمات على هامش حدث دولي في وقت لاحق من هذا العام.

 

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