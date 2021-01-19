محمد لطفي:"سعيد بالعمل مع أبي الروحي خيري بشارة في فيلم" يوم الحداد"

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أعرب الفنان محمد لطفي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في فيلم "يوم الحداد" مع الفنان آسر ياسين، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر محمد لطفي صورة جديدة له، وعلق عليها قائلاً :"كم كنت سعيدًا بالعمل مع أستاذي ومعلمي وأبي الروحي أستاذ خيري بشارة، وصديقي النجم آسر ياسين، فيلم يوم الحداد".



وفي سياق آخر، ينتظر الفنان محمد لطفي حاليًا عرض فيلم"العنكبوت"،

وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، وﺇﺧﺮاﺝ أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، زكي فطين عبدالوهاب، محمود غريب، شيماء سيف، محمد ممدوح.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد لطفي الدرامية مسلسل "النهاية"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ ياسر سامي، ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو سمير عاطف، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي.