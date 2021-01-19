خلال 24ساعة.. ضبط 16512 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

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شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة، فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (16512) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية.





كما تم التصالح وسداد الغرامة المقررة ل (16307) شخص، و(205) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وقامت بتحرير (649) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (202) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (1118) أرجيلة.





جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

