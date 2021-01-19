خلال 24ساعة.. ضبط 16512 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة، فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (16512) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية.


كما تم التصالح وسداد الغرامة المقررة ل (16307) شخص، و(205) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وقامت بتحرير (649) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (202) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (1118) أرجيلة.


جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يحسم مصيره ويحدد فريقه القادم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ أقل من ساعة

مدرب الأهلي السابق يعلق على قرار إيقاف "الشناوي"

منذ ساعة و 11 دقيقة

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحضر نجمه نفسيًا قبل الظهور أمام المقاولون العرب بالدوري

منذ 38 دقيقة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

وليد سليمان مهدد بعدم اللحاق بكأس العالم للأندية بسبب الإصابة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق قوي من أحمد موسى على واقعة "تورته نادي الجزيرة" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ حوالي 19 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 15 ساعة

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 ص

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

الأهلي يحضر نجمه نفسيًا قبل الظهور أمام المقاولون العرب بالدوري

12:03 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

07:00 ص

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

06:44 م

مدرب الأهلي السابق يعلق على قرار إيقاف "الشناوي"

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»