رئيس البرلمان : 100 بيان عاجل تقدم به النواب وبعضها لا ترقي لهذا الوصف

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، برنامج وزارتهما أمام المجلس.

من جانبه، قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن عدد البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب وصل 100 بيان عاجل.

وأضاف "جبالي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، "تعلمون أن البيانات العاجلة تحتاج إلى إذن خاص من رئيس المجلس وفق ضرورات بعينها يقدرها بنفسه وأهمها توافر صفة العجلة".

وقال رئيس البرلمان: "ستتم مراجعة جميع البيانات العاجلة لتحديد من تنطبق عليه هذه الصفة وفق المادة 215 من اللائحة الداخلية، خاصة وأنه تبين لي من بعض البيانات العاجلة أنها لا ترقى لهذا الوصف".​

وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، أمس الإثنين، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج مصر تنطلق، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

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