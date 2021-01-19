منة فضالي تخطف أنظار جمهورها بفستان أحمر والجمهور :"بتجنني"

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
تحرص الفنانة منة فضالي على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت منة فضالي صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية فستان باللون الأحمر مزين باللون الأسود، يتسم بوجود أكمام طويلة، وتركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وحظيت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها الذين تغزلوا في جمالها.


وجاءت التعليقات كالآتي :"إيه الجمال ده تجنني يا سكر قلبي"، "حلاوتها يا ناس"، "القمر اللي منور دايما".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي السينمائية فيلم "زنزانة 7"، وهو بطولة أحمد زاهر، عبير صبري، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، مصططفى هريدي، أشرف عبد العزيز، أيمن كشك، والفيلم سيناريو وحوار حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وإنتاج شركة "الجذور" المملوكة للمنتج أيمن يوسف.

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