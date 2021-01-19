المنافذ" تضبط 29 قضية أمن عام وتنفذ 201 حكم قضائي متنوع

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قام قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، بضبط (29) قضية أمن عام وتنفيذ (201) حكم قضائى متنوع وضبط (1649) مخالفة مرورية متنوعة.





حيث نجح فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط (4) قضايا تهريب أبرزها (مستحضرات تجميل - أقمشة- بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، تم ضبط (1) قضايا.





وتمكن فى مجال الأمن العام، من ضبط (29) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح - دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى – مخالفات)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (1649) مخالفة مرورية متنوعة.



واستطاع فى مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ (201) حكم قضائى متنوع، و فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط (3) قضايا.



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

