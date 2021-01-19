مباحث التموين تضبط 1240 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1240) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط (3٫17 طن "أسماك مدخنة – مصنعات لحوم") مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.


وضبط (1طن أسماك مدخنة "رنجة") معبأة داخل عبوات يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة بدون ترخيص) بمحافظة الغربية، وضبط (مالك محل بدال تموينى – بمحافظة الغربية) وبحوزته (2٫5 طن سكر تموينى) مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
ضبط (5٫5طن "مخلل مشكل – ملح طعام ") معبأ داخل براميل وأجوله بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالكة مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.



كما تم ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لإستيلائه على (فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار قدرت بــ 440٫637 جنيه.
ضبط (قائد سيارة – بمحافظة بالدقهلية) وبحوزته (116 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بــ 15660 جنيهًا )، وضبط (3طن "أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر ") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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