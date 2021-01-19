ضبط شخص وبحوزته 100 طربة حشيش بكفر الزيات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ


تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الغربية، تم إستهدافه وضبط حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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