الأهلي يحضر نجمه نفسيًا قبل الظهور أمام المقاولون العرب بالدوري

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، وضع برنامج نفسي وذهني خاص، لنجم الفريق عقب التأكد من مشاركته أمام المقاولون العرب، بالدوري العام.



ويعقد موسيماني عدة جلسات نفسية مع علي لطفي حارس مرمى الفريق، من أجل تجهيزه ذهنيًا قبل خوض المباريات بشكل رسمي، لتعويض غياب محمد الشناوي حارس الفريق الأساسي.



ويغيب علي لطفي عن المشاركات الأساسية منذ فترة طويلة جدًا، وهو ما يجعل الجهاز الفني يقوم بتحضيره نفسيًا، خاصةً أنه سيشارك لأول مرة هذا الموسم.



وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت عن إيقاف محمد الشناوي حارس الأهلي لمدة 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد اشتباكه مع حكم مواجهة فريقه ضد البنك الأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي لحساب الجولة الثامنة من الدوري.



ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، مساء يوم الخميس المقبل على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري المصري الممتاز.