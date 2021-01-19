الزراعة: السلحفاة المصرية مهددة بالانقراض (فيديو)

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنهم يقومون بالتنسيق مع عدد من الجهات كوزارة البيئة لتنفيذ خطة لإكثار الطيور والحيوانات، لافتا إلى أن الوزارة تهتم بكل أنواع الحيوانات وليست فقط المهددة بالانقراض. 

وأشار "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية ""، اليوم الثلاثاء، إلى أن الوزارة قامت بتحصين 5.5 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية خلال 2020، فضلا عن تحصين 24 مليون طائر ضد إنفلونزا الطيور حماية لهم.

وعن تهديد السلحفاة المصرية بالانقراض، أوضح أن الحيوان المهدد بالانقراض ليس له علاقة بوجوده في بيئته الرئيسية، وإنما تأثير التدخلات البشرية، أو الظروف المناخية، لافتا إلى أنهم يعملون على إتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض.

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