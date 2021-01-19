"أختي اللي ما جابتهاش أمي".. بكلمات مليئة بالحب أحلام تُهنئ أنغام بمناسبة عيد ميلادها

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


حرصت الفنانة الإماراتية أحلام على تهنئة صديقتها الفنانة أنغام بمناسبة عيد ميلادها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

نشرت أحلام صورة لأنغام، وعلقت عليها قائلة:"الإحساس الوحيد اللي ينتابني لما شفت لك صورة أو أغنيه أو حتى اسمع اسمك إنك أنتِ أختي اللي ما جابتها أمي، لك غلا في قلبي الله لايبين غلاك أختي وصديقتي الغالية أنغامنا، كل سنة وأنتِ بصحة وفرح وسعادة وحب كل عام وأنتِ شمعة منورة".

وفي سياق آخر، طرحت أنغام مؤخرًا ألبوم "مزح"، وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهن سهم و صادق الشاعر، سعود بن عبد الله، بدر بنون وقوس والجادل، وخالد عز وبشار سلطان ورأفت، الأمير بدر بن عبد المحسن الذي قدم أغنية "مزح"، كما أنه شارك فى الألبوم بخمس أغنيات، وهى "أناني"، "طاولة"، "ثلاث حروف، آخر لقاء ، تسلم يدينه".

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