يحمل جنسية أجنبية.. ضبط شخص وبحوزته توكيل مزور بالقاهرة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
هبة عبدالحفيظ



واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، وأكدت معلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة إعتزام أحد الأشخاص التقدم إلى إحدى مكاتب الشهر العقارى وبحوزته توكيل مزور.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، وعثر بحوزته على توكيل صادر من إحدى السيدات تحمل ذات الجنسية "متوفاة " لصالح زوجها "يحمل ذات الجنسية" ممهور بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لأحد مكاتب التوثيق فى حق البيع للنفس وللغير بشأن إحدى الشقق الكائنة بمنطقة مدينة نصر - توكيل صادر من زوج السيدة المشار إليها لصالح المتهم ممهور بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لذات مكتب التوثيق فى حق بيع للنفس والغير بشأن ذات الشقة، وجميعهم مزورين.

وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من زوج السيدة المذكورة بقصد التصرف بالبيع فى الشقة المشار إليها لصالح أحد الأشخاص نظير مبلغ مالى، وعدم علمه بكونها مزورة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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