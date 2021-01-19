ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة وبحوزته سلاح ومخدرات بالدقهلية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ


واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة، سبق إتهامه ومطلوب ضبطه فى قضايا (سلاح – سرقة – بلطجة – إطلاق أعيرة نارية) بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص متخذًا من القرية محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته ( بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر البانجو).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر شديدة الخطورة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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