ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة وبحوزته سلاح ومخدرات بالدقهلية

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة، سبق إتهامه ومطلوب ضبطه فى قضايا (سلاح – سرقة – بلطجة – إطلاق أعيرة نارية) بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص متخذًا من القرية محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته ( بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر البانجو).



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر شديدة الخطورة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

