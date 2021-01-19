توجيه من محافظ الشرقية بسرعة الانتهاء من تطوير مدخل أبوكبير

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حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إصطحاب عدد من أعضاء برلمان شباب الشرقية في جولة تفقدية بمركز ومدينة أبو كبير لمتابعة عدد المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المدينة.



بدأ المحافظ ومرافقوه الجولة بتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بمدخل مدينة أبو كبير والمُقامة بتكلفة 450 ألف جنية، مؤكدًا أنه وتم ضع خطة لتطوير وتجميل عدد من الميادين والشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة من خلال رفع كفاءة الطرق، بتوسعتها وإعادة رصفها وبناء الأسوار على جانبي الطرق وعمل بوابات لمداخل المراكز والمدن وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة التي يصعب رصفها وإقامة أسواق حضارية لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على مدن المحافظة.



إستمع محافظ الشرقية من الأستاذ محمد الاأاصيري رئيس مركز ومدينة أبو كبير لشرح تفصيلي عن طبيعة أعمال التجميل الجاري تنفيذها بالمدينة والتي تبدأ من البوابة الرئيسية وصولًا لميدان متولي سعد بمسافة 900 متر، حيث تمت الإشارة إلي أنه جاري تنفيذ أعمال إحلال وتجديد للبلاط الفرعوني وتركيب رخام على بوابة المدخل وطلاء ودهان الأسوار والبلدورات على جانبي الطريق ورفع أعمدة الإنارة المتهالكة وإستبدالها بأخري جديدة وتشجير الفراغات بأشجار الزينة وذلك بتكلفة 450 ألف جنية لإعادة الطابع الحضاري والجمالي لمدخل المدينة.



شدد المحافظ على الأستاذ محمد الاباصيري رئيس مركز ومدينة أبو كبير بسرعه الانتهاء من اعمال التطوير الجارية في أسرع وقت مع إلزام العاملين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا ولإضفاء لمسة جمالية وحضارية أمام المواطنين



رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة.





