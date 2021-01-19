آثار الإسكندرية: مشروع الحماية البحرية أنقذ قلعة قايتباي من النوة (فيديو)

قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن مشروع الحماية البحرية لقلعة قايتباي من أمواج النوة يعد من أكبر مشروعات الحماية البحرية على مستوى الشواطئ المصرية بالكامل، إذ أن أمواج البحر العالية كانت تتسرب داخل شبابيك السراديب وكان يجرى التعامل معها على الفور، ولضمان عدم تكرار الأمر مرة أخرى، فإن وزارة السياحة والآثار نسقت مع وزارة الموارد المائية والري وكُلفت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لتنفيذ المشروع، مشددًا على أنه مشروع سياحي سيسهم في جذب أعداد كبيرة من السياح إلى المحافظة.





وأضاف متولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن المشروع شارف على الانتهاء بنهاية 2021، مشيرًا إلى أن نسبة حماية القلعة وصلت إلى 90%: "مفيش أمواج بتدخل عند القلعة ولا حدودها ولا ناحية الصخرة الأم".



