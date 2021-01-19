بيومي فؤاد:"عمري ما تخيلت إني هبقى مشهور وسنة 2013 كانت وش السعد عليا"

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد





قال الفنان بيومي فؤاد أن سنة 2013، كانت سنة الخير والسعادة عليه؛ لأن الله أكرمه واستطاع أن يُحقق أحلامه فيها، حيث أنه قدم فيها التراجيدي والكوميدي والتشويقي، وأن الجمهور شاهده في جميع أنواع الدراما المختلفة، مُشيرًا إلى أنه يعشق العمل في المسرح.

وأضاف بيومي فؤاد خلال لقائه في برنامج"صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس :"المسرح لعبتي وطول عمري مطحون مسرح من ساعة ما كنت طالب في كلية فنون جميلة، وكنا في المسرح مع بعض، وبعد ما اتخرجت لعبت مسرح كتير لحد ما المخرج خالد جلال أخدني معاه في الدفعة الأولى من 2003 لـ2006 برضه مسرح، وفيه ناس اتاخدو من المركز على طول زي نضال الشافعي، وإيمان السيد، وسامح حسين للسينما والفيديو، وانا مكنش ليا نصيب وكملت في المسرح، وكنت صبور جدًا، ومع صبري عمري ما تخيلت إني هبقى مشهور".

وأوضح بيومي فؤاد أنه يعشق الإخلاص في عمله، وأن الله أكرمه على قدر إخلاصه، وأنه قدم في بداياته عام 2013 مسلسل"موجة حارة"مع كبار النجوم، وبعد توطيد علاقته بالمخرج محمد ياسين قام بسؤاله عن كيفية ترشيحه له، فأجابه قائلًا :"أنا شفتك في مسرح في وسط البلد عبارة عن جراج".

وقام بيومي فؤاد بتوجيه نصيحة للشباب، مُضيفًا :" لما تبقى في حاجة صغيرة أو ثقافة جماهيرية أو مسرح هواة أخلص واصبر، إن شاء الله هيجي عليك وقت وتنجح".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنان بيومي فؤاد حاليًا في السينمات فيلم"وقفة رجالة"بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، شريف دسوقي، محمد سلام، أمينة خليل بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم سوسن بدر، صفاء الطوخي، إيمان السيد، وهو من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

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