وليد سليمان مهدد بعدم اللحاق بكأس العالم للأندية بسبب الإصابة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
بات وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهددًا بعدم اللحاق بكأس العالم للأندية التي ستنطلق في قطر يوم ٤ فبراير المقبل بسبب الإصابة.

وتعرض وليد سليمان للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي الماضية أمام البنك الأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، حيث غادر ملعب اللقاء في الشوط الأول.

وحصل وليد سليمان على راحة سلبية من التدريبات بالأمس، حيث أجرى أشعة رنين وسونار مساء أمس الاثنين، وينتظر حسم موقفه النهائي وتحديد مدة غيابه عن الملاعب وإن كانت الدلائل تشير إلى صعوبة لحاقه بمونديال الأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الخميس على ستاد السلام صمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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