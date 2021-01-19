بالصور .. أنضمام سيارة آثرية موديل عام 1870 لمتحف البريد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:59 ص
سيارة البريد الآثارية
سيارة البريد الآثارية
أحمد الشيخ

مناسبة قرب افتتاح متحف البريد المصرى بعد تطويره؛ أهدت وزارة السياحة و الآثار إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركبة آثرية لنقل المواد البريدية موديل عام .1870

 

كانت السيارة الآثرية  ضمن مقتنيات متحف المركبات الملكية لتنضم بذلك إلى مقتنيات متحف البريد المصرى على سبيل الإعارة.

 

والسيارة على شكل صندوق كبير مصنوع من الخشب، مغلق له باب خلفي بضلفتان وكرسي أمامي مرتفع للسائق مصنوع من الخشب.

 

 

وبهذه المناسبة، وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشكر إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لهذا لإهداء لمتحف البريد المصرى والذي يضم العديد من الكنوز والمقتنيات النادرة التى تبرز تطور دور البريد وخدماته، مشيرا إلى انه تم الاعتماد على التقنيات الحديثة لتطوير وسائل عرض المقتنيات وتقديمها بمظهر حضارى يعكس عراقة مؤسسة البريد المصرى ويمزج بين الأصالة والمعاصرة.

 

وكان قد تم الاتفاق على هذا الإهداء أثناء الزيارة التفقدية التي قام بها الوزيران، الشهر الماضي، للمتحف. جدير بالذكر أن سيارة نقل المواد البريدية الآثرية، شاسية رقم 182/2، كانت من ضمن العربات التى يتم استخدامها فى استقبال البريد من محطات القطار ونقلها للمدن الصغيرة.

 

وقد كانت مثل هذه العربات متواجدة في انجلترا فى عام 1880، حيث كانت مخصصة لنقل الأمتعة والبريد الخاص بالملك في القرن العشرين.

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وزارة السياحة سيارة آثرية المتحف القومي للبريد البريد

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