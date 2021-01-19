أكثر من 10000 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

سجلت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، 10021 إصابة مؤكدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، واصفة هذه البيانات بأنها "مثيرة للقلق".

وأصدرت الصحة الإسرائيلية، بيانًا قالت فيه إن "إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 551689 حتى الساعة 07:30 من صباح اليوم الثلاثاء، بينها 4049 وفاة".

وأضافت الصحة الإسرائيلية، أن من مجمل الإصابات 1114 وصفت حالتهم خطيرة، منهم 277 تم وصلهم بجهاز التنفس الاصطناعي، علما أن عدد الحالات النشطة يبلغ حاليا 81059.