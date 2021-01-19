السياحة والآثار تُهدي "مركبة أثرية" إلى متحف البريد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:54 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان


أهدت وزارة السياحة والآثار، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركبة أثرية لنقل المواد البريدية لعرضها في متحف البريد المصرى بالعتبة، بمناسبة قرب افتتاحه بعد تطويره.

جاء ذلك بمناسبة قرب افتتاح متحف البريد المصري بعد تطويره، حيث أهدت الوزارة لمتحف البريد مركبة أثرية لنقل المواد البريدية موديل عام 1870 والتي كانت ضمن مقتنيات متحف المركبات الملكية لتنضم إلى مقتنيات متحف البريد المصري على سبيل الإعارة.

ويضم متحف البريد المصري العديد من الكنوز والمقتنيات النادرة التي تبرز تطور دور البريد وخدماته، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على التقنيات الحديثة لتطوير وسائل عرض المقتنيات وتقديمها بمظهر حضاري يعكس عراقة مؤسسة البريد المصرى ويمزج بين الأصالة والمعاصرة.

والجدير بالذكر أن سيارة نقل المواد البريدية الآثرية، شاسية رقم 182/2، كانت من ضمن العربات التي يتم استخدامها فى استقبال البريد من محطات القطار ونقلها للمدن الصغيرة. وقد كانت مثل هذه العربات متواجدة في انجلترا فى عام ١٨٨٠، حيث كانت مخصصة لنقل الأمتعة والبريد الخاص بالملك في القرن العشرين. وهي على شكل صندوق كبير مصنوع من الخشب، مغلق له باب خلفي وضلفتين وكرسي أمامي مرتفع للسائق مصنوع من الخشب.

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