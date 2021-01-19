تدخل طبي عاجل بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ ساق مريض من البتر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:50 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أعلن الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن نجاح فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية والتخدير والعناية المركزة من التدخل العاجل لإنقاذ ساق مريض من البتر وذلك باستخدام دمج بين التدخل الجراحي والقسطرة التداخلية وهي تعد من التدخلات التي تحتاج الى مهارة وتجهيزات خاصة، والتي تحرص مستشفيات جامعة جنوب الوادي بقنا على توفيرها دائمًا بتوجيهات الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة واشراف الدكتور علي غويل عميد كلية الطب بقنا.

وأضاف الدكتور وليد جمال عبد المتعال، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بطب قنا والمستشفى الجامعي، أنه بتوقيع الكشف الطبي على المريض البالغ من العمر ٦٠ عاما وبإجراء الإشاعات والفحوصات الطبية تبين انه كان يعنى من جلطة بالمخ وقصور مزمن بشرايين الطرفين السفلين وانسداد تام بالشريان الحرقفي بالأيمن مما كان يهدد بحدوث غرغرينة بالساق الأيمن بجانب معاناته من مرض السكري وارتفاع في ضغط الدم حيث تقرر له فورًا التدخل بالجراحة والقسطرة التداخلية ( Hybrid Operating System (لشرايين الطرفين السفليين وشرايين البطن وتركيب دعامة بالشريان الحرقفي والتي تعتبر من أحدث العمليات التي تجرى بإقليم جنوب الصعيد واعادة الاتصال الدموي للطرف السفلى الأيمن، ووجود نبض محسوس بذلك الطرف الأيمن وانقاذ ساقه من البتر.

الجدير بالذكر أن الفريق الطبي جاء برئاسة الدكتور وليد جمال عبد المتعال رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية والطبيب علي رشوان أخصائي جراحة الأوعية الدموية ووجود الطبيبة يمنى بهاء الدين والطبيب اسلام عاطف الأطباء المقيمين بالقسم بمعاونة الدكتورة مروة نصر الدين مدرس التخدير والطبيبة نهاد ثابت مدرس مساعد التخدير والطبيب مصطفى أحمد سعد الطبيب المقيم بقسم التخدير تحت اشراف الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بطب قنا والمستشفى الجامعي.

وأشار الدكتور محمد محمود مبارك مدير مستشفى الحرم الجامعي أن المريض في حالة جيدة ويتماثل الى الشفاء بالقسم الداخلي للمستشفى.

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو: حكم مباراة الأهلي تعرض للضغوطات واتحاد الكرة سيخفف عقوبة الشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من عدلي القيعي بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي يحسم مصيره ويحدد فريقه القادم

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 22 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق قوي من أحمد موسى على واقعة "تورته نادي الجزيرة" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بعد إيقافه 4 مباريات.. الأهلي يفقد الشناوي أمام بيراميدز

منذ 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:00 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

06:44 م

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

06:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»