ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.17%في بداية تعاملات اليوم

استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، عليي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% رابحاً 13.18 نقطة ليصل إلى مستوى 8944.47 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.55% خاسراً 141.48 نقطة ليصل إلى مستوى 25597.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 34 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.73%، أعقبه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.76%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.45%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.33%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.02%.