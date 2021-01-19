ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.17%في بداية تعاملات اليوم

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:41 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، عليي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.15% رابحاً 13.18 نقطة ليصل إلى مستوى 8944.47 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.55% خاسراً 141.48 نقطة ليصل إلى مستوى 25597.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 34 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال. 
 
وصعد 17 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.73%، أعقبه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.76%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.45%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.33%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.02%.
 
 
وقفز 120 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الدريس" بنسبة 5.58%، ثم سهم "الخبير ريت" بنسبة 4.21%، ثم سهم "ملكية ريت" بنسبة 3.01%، فيما تراجع 51 سهماً على رأسها سهم "المتقدمة" بنسبة 1.35%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 1.09%، ثم سهم "العمران" بنسبة 1.02%، فيما تصدر سهم "صدر" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 119.5 مليون ريال سعودي.

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