عشرات القتلى أثناء إزالة الثلوج في اليابان

أعلن كازويوشي اكابا وزير أراضي الدولة والبنية التحتية والنقل والسياحة الياباني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 60 شخصًا لقوا حتفهم، خلال محاولات تنظيف بيوتهم من الثلوج التي غمرتها.

وأكد الوزير الألماني، في مؤتمر صحفي، أن حكومة بلاده ستقدم مساعدات مالية طارئة للمناطق الشمالية، حيث لا تكفي الموارد المحلية لإزالة الثلوج.

وقال: "ستحسب الحكومة، بسرعة المبالغ المطلوبة وستقدم لكي تتم عمليات إزالة الثلوح بشكل آمن. نحن في غاية القلق، بخصوص مقتل عدد قياسي من المواطنين، خلال عمليات التخلص من الثلوج".

وقد تجاوز عدد الضحايا هذا العام، الرقم القياسي المحزن السابق الذي تم تسجيله في شتاء 2017-2018.

وأوضح كازويوشي اكابا، أن غالبية القتلى خلال تنظيف المباني من الثلوج، هم من كبار السن، الذين سقطوا من على أسطح منازلهم، خلال محاولة تنظيفها من الثلوج.

ويتواصل تساقط الثلوج بدون توقف، منذ ديسمبر من العام الماضي، في شمال جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية، وفي جزيرة هوكايدو الواقعة في شمال البلاد. وتسبب ذلك في شل حركة المرور وتعطيل عمل الخدمات، مرات كثيرة.