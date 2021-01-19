تراجع هامشي بمؤشر سوق البحرين في مستهل التعاملات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:37 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
استهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04% خاسراً 0.64 نقطة ليصل إلى مستوى 1453.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 864 ألف سهم بقيمة 308.7 ألف دينار بحرينى.


 وهبط ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.04%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.83% بضغوط هبوط سهم شركة إنفستكورب القابضة بنسبة 0.43%.
 
فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 2.46% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.57%.

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