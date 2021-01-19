تراجع هامشي بمؤشر سوق البحرين في مستهل التعاملات

استهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04% خاسراً 0.64 نقطة ليصل إلى مستوى 1453.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 864 ألف سهم بقيمة 308.7 ألف دينار بحرينى.









وهبط ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.04%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.83% بضغوط هبوط سهم شركة إنفستكورب القابضة بنسبة 0.43%.