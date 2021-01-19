توزيع 26 طن من اللحوم المجمدة على الأسر الأولى بالرعاية والأيتام بقنا

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أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم عن بدء توزيع 26 ألف و100 كيلو من اللحوم المجمدة على الاسر الاولي بالرعاية والايتام والمرأة المعيلة ومتضرري العمالة الغير منتظمة، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الاولي بالرعاية والاكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظات.

وقد وجه المحافظ الشكر والتقدير لجمعية الاورمان ومنظمات المجتمع المدني على جهودهم الملموسة وتعاونهم المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأسر الأولي بالرعاية والاكثر احتياجا بنطاق المحافظة مشيرا الى ان هناك تعاون متميز مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدعم جهودهم مع الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بمراكز ومدن المحافظة.

واشار الأستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن بقنا انه تم وضع خطة لضمان التوزيع على الاسر المستحقة من خلال الجمعيات الأهلية بمراكز ومدن وقري المحافظة.

والجدير بالذكر ان الكميات التي سيتم توزيعها من اللحوم المجمدة تم توفيرها بمشاركة وتعاون جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بقنا.

