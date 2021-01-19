الأرصاد: الطقس معتدل على القاهرة والعظمى 18 (فيديو)

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:37 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة والوجه البحري والرياح ستكون نشطة ومثيرة للرمال والأتربة، وسيكون الطقس مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية. 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية ومائلًا للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد سيكون الطقس معتدلًا ومائلًا للدفء على جنوب الصعيد، وفي فترة الليل سيكون الطقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وباردا على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 18 والصغرى 9
الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11
مرسى مطروح العظمى 16 والصغرى 9
بورسعيد العظمى 18 والصغرى 10
دمياط العظمى 17 والصغرى 10
الإسماعيلية العظمى 19 والصغرى 10
السويس العظمى 18 والصغرى 10
العريش العظمى 19 والصغرى 9
طابا العظمى 17 والصغرى 13
سانت كاترين العظمى 14 والصغرى 4
شرم الشيخ العظمى 21 والصغرى 14
الغردقة العظمى 21 والصغرى 12
الفيوم العظمى 18 والصغرى 9 
بني سويف العظمى 19 الصغرى 8
المنيا العظمى 19 والصغرى 7
أسيوط العظمى 19 والصغرى 8

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