ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.1% بمستهل جلسة الثلاثاء

استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 1.14% رابحاً 31.74 نقطة ليصل إلى مستوى 2757.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 115 مليون سهم محققة ما قيمته 262.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2344 صفقة لعدد 27 سهماً.









وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.83%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.78%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.07%.