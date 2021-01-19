ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% رابحاً 12.77 نقطة ليصل إلى مستوى 5675.27 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% رابحاً 9.96 نقطة ليصل إلى مستوى 6194.77 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.40% رابحاً 18.65 نقطة ليصل إلى مستوى 4648.92 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.72% رابحاً 34.32 نقطة ليصل إلى مستوى 4828.82 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 191.4 مليون سهم بقيمة 27.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5789 صفقة.



