تفاصيل محاولة انتحار شاب في الدقهلية بعد اصابة والده بكورونا

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حاول شاب عشريني الإنتحار بتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال لمرورة بحاله نفسية سيئه علي اثر إصابة والده بفيروس كورونا " كوفيد19" في المنصورة بمحافظة الدقهلية.



تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول المدعو أحمد التهامي محمد السقا ۲۰ سنة عامل، ومقيم قرية " كفر الميسرة " دائرة مركز الزرقاء دمياط،مصابا بحالة إعياء ( إدعاء تناول مادة سام





بإنتقال الضباط والفحص وسؤال مرافقيه، شقيقته المدعوة "أمل ا ك ا " ۲۱ سنة ممرضة بمعمل تحاليل، ونجل خالته المدعو " أحمد م ع ا "۲۲ سنة طالب بمعهد خدمة إجتماعية، ويقيمان بذات القرية، قررا بتناول الشاب قرص كيماوي يستخدم لحفظ الفعل لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب إصابة والده بإشتباه فيروس كورونا، مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهما أحدأ بالتسبب في ذلك.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۹۲ أحوال قسم أول المنصورة بتاريخه، وجاري إرساله إلى مديرية أمن دمياط جهة الاختصاص.





وعلي صعيد اخر، أقدم ستيني من أبناء قرية سينتماي التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية والمصاب بفيروس كورونا على التخلص من حياته بإلقاء نفسه من نافذة غرفة العزل بمستشفى ميت غمر وذلك لمروره بأزمة نفسية لرغبته في الخروج من مستشفى العزل.



انتقل ضباط المباحث إلى المستشفى وبالفحص وبسؤال كل من "فتحي. ال"، فلاح، ومقيم بقرية "أوليلة" التابعة لدائرة مركز ميت غمر و"أحمد. ع. ع"‎ أمين شرطة من قوة الحماية المدنية بالشرقية، ومقيم قرية "دنديط" دائرة مركز ميت غمر، والمحجوزان مع المتوفي بذات الغرقة أقرا بأن المتوفي يمر بحالة نفسية سيئة لرغبته في الخروج من المستشفى، وغافلهما اليوم وقام بإلقاء نفسه من نافذة غرفة العزل نتيجة حالته النفسية.



وبسؤال "منى. ص. ع" ممرضة بالمستشفى، ومشرفة على غرفة الغزل بمستشفى ميت غمر العام أيدت ذات المضمون، وبسؤال نجلي المتوفى كلام "محمد.ع. ال. ا" مدرس و"عبد العظيم. ا. ع" ۲۸ سنة، مندوب مبيعات ويقيمان بذات القرية أيدا ذات المضمون، ولم يتهما أحدا بالتسبب في وفاة، والدهما ولا يشتبها فيه جنائيا.



وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ۲۰۲۱۱۹۸ إداري قسم ميت غمر، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات