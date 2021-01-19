7.5% تراجع بأرباح "مصر للأسواق الحرة" خلال النصف الأول

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:25 ص
مصر للأسواق الحرة
مصر للأسواق الحرة
نيفين سمير
 أعلنت شركة مصر للأسواق الحرة، عن القوائم المالية المستقلة للنصف الأول من العام المالي الجاري، سجلت الشركة صافي ربح بلغ 67.2 مليون جنيه، منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 72.6 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة انخفاض 7.5%، على أساس سنوي


وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن إيرادات الشركة  قد تراجعت خلال الستة أشهر لتسجل 353.36 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 403.64 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.


وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 23.05 مليون جنيه، منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 34.07 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 143.27 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 210.47 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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