البورصة تعيد التعامل علي أسهم "الأهرام للطبعة والتغليف"

قررت إدارة البورصة المصرية، إعادة التعامل على سهم شركة الأهرام للطباعة والتغليف، بعد اعتماد الجمعية العامة عزل أحمد كمال العليمي، ياسر حسن درويش، أعضاء مجلس الإدارة الحالي، ورفع دعوى المسئولية عليهما، بالإضافة لأسامة حسن عبد الستار نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب (سابق)، بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على ما ورد بتقرير التفتيش، والمثبت في حقهم المخالفات الواردة بتقرير التفتيش، وفقاً لحكم المادة 160 من القانون 159 لسنة 1981.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، صافي ربح بلغ 343.42 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 798.73 ألف جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وتراجع صافي الإيرادات والمبيعات خلال التسعة أشهر إلى 51.04 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 68.35 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.











