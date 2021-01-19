هبوط جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ـ مع ترقب تسليم السلطة الأمريكية لبايدن الأربعاء القادم ليستمر الأداء العرضى المتراجع على المؤشرات فى حالة من عدم اليقين المؤقت لحين استقرار الأسواق العالمية و عودة النفط للارتفاع مجددا .

















وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 11441نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 2259.4 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3245.4 نقطة.