هبوط جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:12 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ـ مع ترقب تسليم السلطة الأمريكية لبايدن الأربعاء القادم  ليستمر الأداء العرضى المتراجع على المؤشرات فى حالة من عدم اليقين المؤقت لحين استقرار الأسواق العالمية و عودة النفط للارتفاع مجددا .




وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 11441نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 2259.4 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3245.4 نقطة.

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