باكستان: هيئة الدواء تصادق على لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لكورونا

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن هيئة تنظيم الأدوية صادقت على لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا، للاستخدام الطارئ، وسط ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد.

وقالت هيئة تنظيم الأدوية، إن لقاح "سينوفارم"، هو أحد اللقاحين المعتمدين من قبل الهيئة، وقد تم منحه تفويض المصادقة على الاستخدام الطارئ بعد تقييم سلامته وجودته.

وأوضحت الهيئة، أنه ستتم مراجعة التفويض كل ربع سنة، مع مراعاة المزيد من البيانات المتعلقة بالسلامة والفعالية والجودة.

وقد حصل لقاح، تصنعه شركة الأدوية البريطانية السويدية "استرازينيكا"، أيضا على المصادقة في وقت سابق.

وأبلغت باكستان، عن تسجيل 1920 إصابة جديدة بكورونا، و46 حالة وفاة، ما رفع إجمالي حالات العدوى إلى 521211، والوفيات إلى 10997.