موعد مباراة ريال مدريد القادمة في كأس ملك إسبانيا

يستعد ريال مدريد لخوض مباريات كأس ملك إسبانيا، ويواجه غدا الأربعاء نظيره ألكويانو أحد أندية الدرجة الثالثة الإسبانية ضمن مباريات دور ال 32 من كأس الملك.





موعد مباراة ريال مدريد فى كأس ملك إسبانيا

تقام مباراة ريال مدريد ضد ألكويانو يوم الأربعاء ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





وكان ريال مدريد خسر لقب كأس السوبر الإسباني أمام اتليتك بيلباو فى نصف النهائي قبل أن يتوج بلباو باللقب على حساب برشلونة.



