تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.









موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والمقاولون العرب، يوم الخميس المقبل الموافق الحادي والعشرين من شهر يناير الجاري، على أرضية ملعب ستاد الأهلي وي السلام.









وتنطلق أحداث المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والمقاولون العرب، عند الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.









ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد المقاولون العرب في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.









وكان الأهلي تعادل سلبيًا أمام نظيره البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.